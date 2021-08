La definizione e la soluzione di: Lo stato di chi non è ecclesiastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Laicato

Curiosità/Significato su: Lo stato di chi non e ecclesiastico Diritto ecclesiastico Il diritto ecclesiastico è il complesso delle norme di quella parte dell'ordinamento giuridico di uno stato che riguarda il fattore religioso, che attengono 25 ' (3 431 parole) - 10:45, 21 mag 2021

