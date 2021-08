La definizione e la soluzione di: La seconda città del Vietnam per numero di abitanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Hanoi

Curiosità/Significato su: La seconda citta del Vietnam per numero di abitanti Hanoi ( Provincia di Hanoi) popolazione di circa otto milioni di abitanti nel 2019, che la rende la seconda città del Vietnam per numero di abitanti dopo la città di Ho Chi Minh 22 ' (2 318 parole) - 08:27, 22 lug 2021

Altre definizioni con seconda; città; vietnam; numero; abitanti; E’ bianca o nera a seconda degli scopi; La seconda preposizione; Il Barca cartaginese della seconda guerra punica; Formato una seconda volta, modificato; La città tedesca con il Checkpoint Charlie; Una due ruote da città; Il mese che spopola le città; E’ tutto attorno alla città; Regione del Vietnam; In Corea e in Vietnam; Fu usato dagli USA nei bombardamenti in Vietnam; L'Ho rivoluzionario vietnamita; Deve avere numerosi ascensori; Il numero delle sinfonie di Beethoven; Il Francesco ex numero 10; Il più alto numero del dado; Nazione sudamericana con molti abitanti d'origine italiana; Le abitanti della città dove opera Rocco Schiavone; Le abitanti di città tra l'Adda, il Lambro e il Po; Abitanti di Ottawa o Toronto; Ultime Definizioni