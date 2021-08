La definizione e la soluzione di: Principio d'ottimismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Principio d ottimismo

Ernst Bloch ( Il Principio speranza) concepita nell'ambito di un ottimismo che combatte per realizzarla, per superare il rischio ad essa connessa. Non quindi un ottimismo garantito dalla necessità 30 ' (3 842 parole) - 09:26, 26 mag 2021