Per il ragno è un buco

Soluzione 4 lettere : Tana

Curiosità/Significato su: Per il ragno e un buco buco di ragno Un buco di ragno viene utilizzato in gergo militare per indicare un camuffamento per il singolo soldato in una trincea utilizzato per lo più per l'osservazione 4 ' (508 parole) - 08:55, 13 lug 2021

