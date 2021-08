La definizione e la soluzione di: Mutare luogo a una cosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Mutare luogo a una cosa

Valdo di Lione (categoria Nati a Lione) diritto di Valdo a predicare, di cui nella Professione non vi è per altro alcuna traccia di riconoscimento, non avrebbe comunque dovuto Mutare nulla di questa 29 ' (3 842 parole) - 03:11, 14 lug 2021