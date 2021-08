La definizione e la soluzione di: Iniziali di Zapata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Iniziali di Zapata

Invasione della baia dei Porci ( Operazione Zapata) segreta contro il regime di Castro" (A Program of Covert Action against the Castro Regime) e in seguito chiamato "operazione Zapata", dal nome geografico 73 ' (8 614 parole) - 16:58, 15 lug 2021