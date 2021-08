La definizione e la soluzione di: In forma e in sostanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OA

Curiosità/Significato su: In forma e in sostanza sostanza pura Una sostanza pura, indicata anche come sostanza chimica o semplicemente sostanza, è un sistema omogeneo di composizione definita e costante, caratterizzato 4 ' (357 parole) - 22:06, 11 mag 2021

Altre definizioni con forma; sostanza; Un.. po' di formaggio; L'informatore della banda di rapinatori; Il formaggio ricavato dalla cagliatura della soia; Lo formano Ale e Franz; Sostanza contenuta nei cereali; Una sostanza colloidale; La quantità adoperata di una sostanza; Sostanza organica azotata di origine vegetale; Ultime Definizioni