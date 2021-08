La definizione e la soluzione di: Il dittongo in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ie

Curiosità/Significato su: Il dittongo in piedi Fonologia della lingua inglese (sezione Dittonghi) dittongo (nel primo inglese moderno) viene inserita una gradazione in scevà, ottenendo così dittonghi "centranti" come [i?] in beer ([bi?r]), [u?] in 58 ' (6 167 parole) - 14:38, 10 lug 2020

