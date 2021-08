La definizione e la soluzione di: Le dispari in riga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RG

Curiosità/Significato su: Le dispari in riga Sudoku (sezione Sudoku Pari/dispari) da 1 a 9 in modo tale che in ogni riga, in ogni colonna e in ogni regione siano presenti tutte le cifre da 1 a 9, quindi senza ripetizioni. In tal senso 35 ' (4 701 parole) - 17:13, 2 ago 2021

Altre definizioni con dispari; riga; Il primo dispari; Disuguaglianza, disparità; Sono dispari in nove; Differenze, disparità; Un'accozzaglia di briganti; Le rigano gli sciatori; Messa in riga; Rigagnolo d'acqua morta; Ultime Definizioni