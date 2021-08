La definizione e la soluzione di: Si dice di corda non tesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Lenta

Curiosità/Significato su: Si dice di corda non tesa Balestra (arma) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) pressione su una sorta di grilletto chiamato chiave oppure, nei modelli più antichi, abbassando un piolo. La corda veniva tesa grazie a un meccanismo 21 ' (2 744 parole) - 14:11, 27 mag 2021

Altre definizioni con dice; corda; tesa; Si dice azzardando un'ipotesi; Si dice di capigliatura nerissima; Si dice facendo un'ipotesi; Inventa quel che dice; Può rendere impossibile l'uso di una corda; Ricordare nozioni senza capirle studiare a __; Ce la ricorda il calendario; Armoniosa concordanza; Cenno d’intesa; Preoccupante attesa; Poco tesa; Una contesa fra più persone; Ultime Definizioni