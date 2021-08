La definizione e la soluzione di: Basata... come una ditta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Fondata

Curiosità/Significato su: Basata... come una ditta Dodge stante il rifiuto da parte di Henry Ford di acquistare la loro ditta, di avviare una propria industria automobilistica, la già citata Dodge Brothers 7 ' (795 parole) - 23:11, 7 apr 2021

Un portatile come l'iPad; Gli alberi come il ciliegio e il pesco; Nobili... come certe parole; Immane come certi errori; Il dittatore che vinse Mario; Lo è la carta d'una ditta; Ditta di scarpe sportive fondata da Adolf Dassler; Dittatore, despota;