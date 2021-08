La definizione e la soluzione di: Le atlete come Carolina Kostner. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Pattinatrici

Curiosità/Significato su: Le atlete come Carolina Kostner Carolina Kostner Carolina Kostner (Bolzano, 8 febbraio 1987) è una pattinatrice artistica su ghiaccio italiana. Vincitrice della medaglia di bronzo ai Giochi olimpici invernali 140 ' (9 637 parole) - 00:34, 22 lug 2021

Altre definizioni con atlete; come; carolina; kostner; La sorella di Tommy nella commedia di Giuseppe Giacosa Come le foglie; Le sostanze come la pepsina e la ptialina; Basata... come una ditta; Un portatile come l’iPad; Gli attrezzi di Carolina Kostner; La Carolina pattinatrice italiana sul ghiaccio; North Carolina; Li usa Carolina Kostner; Gli attrezzi di Carolina Kostner; Lo sport di cui fu campionessa Isolde Kostner; Li usa Carolina Kostner; Ultime Definizioni