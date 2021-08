La definizione e la soluzione di: Vive in convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Frate

Curiosità/Significato su: Vive in convento Ida (film) orfana che Vive in convento, prossima a prendere i voti. Viene convinta dalla madre superiora ad andare a far visita alla sua unica parente in vita, la 8 ' (875 parole) - 15:57, 2 ago 2021

Il più grosso roditore vivente; Una copia vivente; Donna che viveva nell'harem; Che si riferisce alle Alpi, anche chi vi vive; Il superiore del convento; Una donna in convento; I superiori in un convento; In un convento di suore è la matricola;