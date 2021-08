La definizione e la soluzione di: Si usano per bendare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Fasce

Curiosità/Significato su: Si usano per bendare Gesù nell'ebraismo 1-55753-579-5, p. 361. "Sia Greenberg che Sherwin usano questo modello di messianismo biforcato per suggerire in modi diversi che gli ebrei possano forse 73 ' (8 274 parole) - 11:13, 4 apr 2021

Altre definizioni con usano; bendare; Si usano per raccogliere il sangue dei donatori; Causano un brusco risveglio; Si usano per livellare i terreni; Lo usano i tuffatori; Ultime Definizioni