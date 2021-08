La definizione e la soluzione di: Strumenti per misurare la pressione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Manometri

Curiosità/Significato su: Strumenti per misurare la pressione Manometro (categoria Strumenti di misura della pressione) strumento di misura della pressione relativa dei fluidi. La corretta accezione del lemma si riferisce a Strumenti dedicati alla misura di pressioni maggiori 10 ' (1 173 parole) - 19:04, 26 gen 2021

Altre definizioni con strumenti; misurare; pressione; Strumenti per vedere cose lontane coi due occhi; Proiettile esplosivo lanciato con strumenti; Involucri protettivi di strumenti e dispositivi; La famiglia degli strumenti ad aria; Servono per misurare; Misurare con molta cura; Si usano per misurare la lente del miope; Strumento per misurare i percorsi non rettilinei sulle carte geografiche; Misura il livello di pressione acustica; Processi di impressione di forme su superfici; Pressione con le mani su qualcuno per farlo cadere; Un'espressione come l'iperbole o l'antonomasia; Ultime Definizioni