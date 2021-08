La definizione e la soluzione di: Lo Stato a sud di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : New Jersey

Curiosità/Significato su: Lo Stato a sud di New York New York (Stato) New York (in inglese: ascolta[?·info], /n(?)u 'j?(?)?k/, presente raramente in italiano anche la forma Stato di Nuova York) è uno Stato federato degli 16 ' (1 654 parole) - 09:37, 13 lug 2021

Altre definizioni con stato; york; Stato del vicino Oriente; Stato asiatico che confina anche con la Turchia; Titoli di Stato; E' stato eretto in molte piazze; New York __, squadra NBA della Grande Mela; Grande porto a nord di New York; Il regista di Un giorno di pioggia a New York; Un taxi a New York; Ultime Definizioni