La definizione e la soluzione di: Serve a tavola ed è compensato ma non è il cameriere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Legno

Curiosità/Significato su: Serve a tavola ed e compensato ma non e il cameriere per le cameriere, "le donne più pericolose di tutte" (p. 455). Si veda anche Franits, pp. 118-119 e 166 sulle serve. ^ Slive, p. 189 – lo studio è di H

