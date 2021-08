La definizione e la soluzione di: Vi seguono in movida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DA

Curiosità/Significato su: Vi seguono in movida Avventure della ragazza cattiva (categoria Romanzi in spagnolo) studentesche, negli anni Settanta nella swinging London e negli anni Ottanta nella movida della Madrid multietnica. Nei temi, invece, è un romanzo d'amore, il primo 7 ' (925 parole) - 15:49, 18 lug 2021

