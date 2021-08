La definizione e la soluzione di: Un portatile come l’iPad. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Tablet

Curiosità/Significato su: Un portatile come l’iPad

Quella portatile ha i pioli; Era un lettore portatile di musicassette ing; Il personal computer portatile ing; Contenitore portatile d'acqua riutilizzabile; Gli alberi come il ciliegio e il pesco; Nobili... come certe parole; Immane come certi errori; Intenso come certi ricordi;