La definizione e la soluzione di: Per alcuni è mille miliardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Bilione

Curiosità/Significato su: Per alcuni e mille miliardi Otto per mille L'otto per mille (spesso abbreviato in 8xmille) è la quota di imposta sui redditi soggetti IRPEF, che lo Stato italiano distribuisce, in base alle scelte 121 ' (9 724 parole) - 17:20, 12 giu 2021

