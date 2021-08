La definizione e la soluzione di: Non è cibo da vegetariani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Carne

Curiosità/Significato su: Non e cibo da vegetariani vegetarianismo ( vegetariani) vegetariani (latto-ovo-vegetariani, latto-vegetariani, ovo-vegetariani) dai vegani (vegetaliani, crudo-vegani, fruttariani). I semplici vegetariani, 117 ' (13 026 parole) - 17:30, 15 lug 2021

