La definizione e la soluzione di: L'organizzazione dell'ONU per la sanità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OMS

Curiosità/Significato su: L organizzazione dell ONU per la sanita organizzazione mondiale della sanità L'organizzazione mondiale della sanità (OMS; in inglese World Health Organization, WHO) è un istituto specializzato dell'ONU per la salute, fondata il 16 ' (1 399 parole) - 09:29, 2 giu 2021

