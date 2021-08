La definizione e la soluzione di: In... fuso con il. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Nel

Curiosità/Significato su: In... fuso con il fuso orario ricade. Inizialmente, il mondo era diviso in 24 zone temporali, ognuna delle quali copriva 15° di longitudine, con un proprio fuso orario e differiva da 23 ' (1 588 parole) - 01:10, 29 lug 2021

