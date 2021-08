La definizione e la soluzione di: Gruppi di due o più parole... in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Locuzione

Curiosità/Significato su: Gruppi di due o piu parole... in latino Grammatica latina le vocali, in latino sono 5 (a, e, i, o, u) più la y usata per le parole greche (pronunciata /y/, cioè come la u francese o norditalica, o come semplice 127 ' (11 597 parole) - 17:23, 15 lug 2021

Altre definizioni con gruppi; parole; latino; Si fa scegliendo cose, dividendole in gruppi; Igruppi in cui erano divisi i Pellirosse; Gruppi di tre cose; Gruppi che spiegano le loro voci; Silenzioso, di poche parole; Due parole diverse ma con medesimo significato; Se le parole volano, almeno scripta __ lat; Si sollevano a parole; Un poeta come il latino Marziale; Un ma latino; Giorno... latino; Il giorno latino; Ultime Definizioni