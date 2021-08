La definizione e la soluzione di: In fondo all'hangar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AR

Curiosità/Significato su: In fondo all hangar Augusta (Italia) dalla città, nel 1917 venne incominciata la costruzione di un hangar per dirigibili in cemento armato. Venne ultimato nel 1920, dunque a guerra finita 22 ' (2 518 parole) - 18:28, 15 lug 2021

