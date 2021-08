La definizione e la soluzione di: Se ne fanno due per certi vaccini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Iniezioni

Curiosità/Significato su: Se ne fanno due per certi vaccini Vaccino antipoliomielite I due vaccini antipoliomielite oggi disponibili sono vaccini utilizzati in tutto il mondo per combattere la poliomielite. Il primo fu sviluppato da Jonas 49 ' (5 538 parole) - 11:57, 24 mag 2021

