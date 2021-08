La definizione e la soluzione di: Si esegue in lungo e in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Salto

Curiosità/Significato su: Si esegue in lungo e in alto Atletica leggera ai Giochi della XXIII Olimpiade - Salto in alto femminile Olimpiade. Il salto in alto ha fatto parte del programma femminile di atletica leggera ai Giochi della XXIII Olimpiade. La competizione si è svolta nei giorni 11 ' (261 parole) - 21:27, 6 gen 2021

Altre definizioni con esegue; lungo; alto; Si agitano eseguendo musiche afrocubane; Esegue marce e inni; Si esegue in alto e in lungo; Li esegue la fanfara; Si incontrano lungo la carovaniera; Lo ha lungo la scopa; Quelle di frutta durano a lungo; Enorme dinosauro erbivoro dal collo lungo; L'emirato con il più alto grattacielo del mondo; Lo posa chi restituisce il maltolto; Il più alto numero del dado; In basso e in alto; Ultime Definizioni