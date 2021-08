La definizione e la soluzione di: Si effettua per posteggiare l'auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Manovra

Curiosità/Significato su: Si effettua per posteggiare l auto Campionato mondiale di Formula 1 2016 settimo giro l'australiano effettua la prima sosta, mentre Räikkönen scavalca anche Bottas. Il duo della Williams effettua la sua prima sosta tra l'ottavo 181 ' (17 030 parole) - 14:19, 8 lug 2021

Altre definizioni con effettua; posteggiare; auto; Il calciatore l’effettua da bordo campo; La schiacciata effettuata dal tennista; Si effettua con un apposito ferro caldo; Si effettua quando l'obiettivo non è visibile; In sempre più automobili è automatico; S'imbocca nell'autostrada; Avventato, incauto; Il libro che fa felici autore ed editore; Ultime Definizioni