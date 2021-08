La definizione e la soluzione di: Ha del fegato da vendere ma non è il macellaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Eroe

Curiosità/Significato su: Ha del fegato da vendere ma non e il macellaio Sacrifici religiosi nell'Antica Grecia (sezione Aspetti tecnici del rituale) aperto il torace dell'animale, estraevano lo splancma, cioè le visceri: polmoni e cuore, poi il fegato, la milza e i reni, e separava infine il sistema 20 ' (2 306 parole) - 04:32, 21 feb 2021

