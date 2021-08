La definizione e la soluzione di: Danno punti a tutti ma non sono i più abili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Aghi

Curiosità/Significato su: Danno punti a tutti ma non sono i piu abili Scopa (gioco) quattro i 7 si dice "Settanta" e vale anche un ulteriore punto aggiuntivo (1 per la Primiera più 1 per il possesso di tutti i 7). Per il calcolo dei punti della 34 ' (5 400 parole) - 12:09, 3 ago 2021

Se li danno gli innamorati; Hanno gusti sofisticati a cui danno molto peso; Gravemente dannosi; Dannoso per la salute; Lo spuntino durante la scampagnata; Fare punti in sport come calcio, pallanuoto..; Estremamente zelanti e puntigliosi; Punti di merito; E' la fine per tutti gli Inglesi; Non tutti le passano dormendo; Perdere tutti i propri soldi finire sul __; E' stata al governo per tutti i primi decenni della Repubblica sigla; Sono scure e da sole ma non sono le ragazze trascurate; In singolare sono diverse ma non sono le tenniste; Lo sono certi drammi; Sono enormi quelle delle torri eoliche; Tela impermeabilizzata; Sono abilissimi nel darla a bere; Sono insuperabili nel fare i conti!; Si è responsabili dei propri;