La definizione e la soluzione di: E' celebre per il pepe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Caienna

Curiosità/Significato su: E celebre per il pepe Guglielmo pepe Guglielmo pepe (Squillace, 13 febbraio 1783 – Torino, 8 agosto 1855) è stato un patriota e generale italiano nell'esercito del Regno delle Due Sicilie 8 ' (826 parole) - 15:39, 31 lug 2021

Di sapore pungente come il peperoncino o il pepe; Il Pepe... tra le marche di sherry; Pepe, curry, paprika, ecc; La pasta con guanciale, pepe e pecorino;