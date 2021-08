La definizione e la soluzione di: Un carburante speciale per gli aeroplani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Avio

Curiosità/Significato su: Un carburante speciale per gli aeroplani Kamikaze puro, chiaro e deliziosamente profumato.) Almeno una fonte cita un episodio di aeroplani giapponesi scontratisi con la portaerei USS Indiana e l'incrociatore 22 ' (2 560 parole) - 19:16, 13 lug 2021

Altre definizioni con carburante; speciale; aeroplani; Carburante per i motori Diesel; Vende carburante al dettaglio; Motore che non parte a causa del troppo carburante; Miscela usata per alcune lampade e come carburante; Formavano un corpo speciale sotto Carlo Magno; Può essere ordinario o speciale per le nostre regioni; Lo è qualcosa di speciale; Tennis speciale fatto con pallina leggera ing; Ospita gli aeroplani; Benzina per aeroplani; Ultime Definizioni