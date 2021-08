La definizione e la soluzione di: Cambiano il volere in potere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PT

Altre definizioni con cambiano; volere; potere; Cambiano la stufa in sauna; Si dice di colori... che cambiano!; Cambiano il gusto in lusso; Cambiano cigni in tigri; Cambiano volere in potere; Fu assassinato nel 1537 per volere del cugino Lorenzaccio; Pieghevoli all'altrui volere; Svolgere senza volere; Il potere __ chi non ce l'ha, diceva Andreotti; Popolazione che si ribella contro il potere; La tutela dagli arbìtri del potere pubblico; In quella dei bottoni... c'è il vero potere!; Ultime Definizioni