La definizione e la soluzione di: Un solenne discorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Un solenne discorso

Whatever it takes (Mario Draghi) (categoria Discorsi sull'Unione europea) su Vocabolario Treccani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Resoconto integrale del discorso Il discorso del Whatever it takes che ha fatto storia 11 ' (1 132 parole) - 11:15, 23 mag 2021