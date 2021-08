La definizione e la soluzione di: Ritornare alle urne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Ritornare alle urne

Lega Nord (sezione Dalle elezioni Europee alle Regionali in Emilia-Romagna) governare con un alleato come Bossi e che non rimane altro da fare che Ritornare alle urne. Sul tema i rapporti si alterano, e anche il Ministro dell'interno 259 ' (25 738 parole) - 21:56, 2 ago 2021