Soluzione 4 lettere : Modà

Curiosità/Significato su: Hanno in repertorio Se si potesse non morire Bianca come il latte, rossa come il sangue (film) composte da Andrea Guerra. La canzone principale del repertorio della colonna sonora è Se si potesse non morire dei Modà, classificatasi terza al Festival di 7 ' (828 parole) - 21:15, 21 lug 2021

Che hanno uno stile linguistico ricco ed elegante; Hanno gusti sofisticati a cui danno molto peso; Hanno gusti raffinati e ricercati; L'hanno sostenuta i diplomati; Ha in repertorio Tutta colpa mia; Ha in repertorio i brani Arro- gante e La genesi del tuo colore; Il cantautore italiano che ha in repertorio Non è mai un errore; Ha in repertorio Un'emozione inaspettata; Morire... di salute; Fa morire Violetta; Il James di Misery non deve morire; E un po'... morire