Soluzione 23 lettere : Olio Extra Vergine Di Oliva

Curiosità/Significato su: Condimento per insalate Italian dressing (categoria Condimenti) L'Italian dressing ("Condimento italiano" in lingua inglese) è un Condimento per insalate statunitense. Secondo alcune fonti, l'Italian dressing risale 4 ' (420 parole) - 01:29, 30 dic 2020

Un condimento grosso e fino; Condimento untuoso; Saporito condimento per spaghetti; Spolverati con un condimento di Maldon; Erba per insalate; Quelli freschi di soia si usano nelle insalate; Un condimento per insalate; Si mettono in tante insalate;