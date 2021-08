La definizione e la soluzione di: Città spagnola nota per le lame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Toledo

Curiosità/Significato su: Citta spagnola nota per le lame Francisco Pizarro (categoria Condottieri spagnoli) Lima, 26 giugno 1541) è stato un condottiero spagnolo, conquistatore dell'Impero Inca e fondatore della città di Lima, capitale del Perù. Era un figlio illegittimo 36 ' (5 124 parole) - 20:43, 15 mag 2021

