La definizione e la soluzione di: I sistemi come Windows, MacOS o Android. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : operativi

Curiosità/Significato su: I sistemi come Windows, MacOS o Android Windows 10 vedi Windows 10 Mobile. Windows 10 è una serie di sistemi operativi per personal computer prodotti da Microsoft come parte della famiglia di sistemi operativi 246 ' (27 047 parole) - 15:00, 30 lug 2021

Altre definizioni con sistemi; come; windows; macos; android; I diversi sistemi di governo; Sistemi di governo; Lo studio dei sistemi che portano il pensiero all'accertamento della verità; Come persone... sotto processo!; Attirare e incorporare liquidi, come una spugna; Avviato... come un ordigno!; Persone velenose... come certi serpenti!; Esposti a forti correnti d'aria come certi luoghi; Il Gates della Microsoft e del sistema operativo Windows; Una versione di Windows; Robot, androidi; Ultime Definizioni