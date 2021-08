La definizione e la soluzione di: Serve per provare un cibo che non si conosce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : assaggio

Curiosità/Significato su: Serve per provare un cibo che non si conosce Dottor Manhattan apparentemente privo della capacità di provare empatia, ma in realtà questo è falso: il Dr. Manhattan è perfettamente in grado di provare emozioni ed è una persona 11 ' (1 381 parole) - 21:23, 30 mag 2021

