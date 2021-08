La definizione e la soluzione di: Quelli di partenza non sono isolanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : nastri

Curiosità/Significato su: Quelli di partenza non sono isolanti Isolamento termico ( Isolante termico) maggiori sono dovuti alla possibilità dell'infiltrazione di acqua che potrebbe andare ad occupare i pori dell'isolante limitando le proprietà isolanti di quest'ultimo 11 ' (1 474 parole) - 12:42, 22 giu 2021

Quelli di Roma cominciano con Romolo; Sono fini... quelli dei bongustai!; Si può essere condannati a quelli domiciliari; Quelli di Dracula sono aguzzi; Prepararsi per la partenza, andare via fare le __; Lo slancio alla partenza; La partenza dei fantini; Si calcolano in partenza; Possono essere monsoniche, acide, gelate..; Lo sono città come Napoli, Genova e Marsiglia; Lo sono di forma i palloni da basket e da calcio; Tali sono i gradi più bassi; Per la giustizia si sono macchiati di un crimine;