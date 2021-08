La definizione e la soluzione di: Portata via come la terra da una vanga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : spalata

Curiosità/Significato su: Portata via come la terra da una vanga Fauna del Madagascar sono i vanga, tra cui il vanga dal becco a falce (Falculea palliata) e il vanga dalla coda rossa (Calicalicus madagascariensis). Alcune specie, come l'epiornite 23 ' (2 551 parole) - 15:02, 15 lug 2021

Altre definizioni con portata; come; terra; vanga; Elegante striscia di tessuto portata al collo; E' portata a temerli l'ereditiera nubile; Alla portata di un'arma; Ha una notevole portata; Veloce... come un tratto di fiume impetuoso!; Come spesso è il filo delle recinzioni; Come la benda che serve a bloccare un arto rotto; Tagliato in due come un mazzo di carte; Ampia struttura di terrazzamento per svago; Un'arma terra-aria, aria-aria o da crociera; Può stare sia in acqua che a terra; Strumento italiano a fiato, spesso in terracotta;