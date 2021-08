La definizione e la soluzione di: Paludosa... come un'economia!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : stagnante

Curiosità/Significato su: Paludosa... come un economia! Russia ( Economia della Russia) riferiva che il Paese aveva cominciato a spostare significativamente la sua economia verso la Cina, in risposta alla crescente tensione finanziaria a seguito 191 ' (20 840 parole) - 17:36, 1 ago 2021

