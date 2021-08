La definizione e la soluzione di: Originari e propri dei territori in cui si trovano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : endemici

Curiosità/Significato su: Originari e propri dei territori in cui si trovano Cinque Terre (categoria territori della Liguria) situato nel territorio della provincia di La Spezia tra Punta Mesco e Punta di Montenero, nel quale si trovano cinque borghi o, come si diceva anticamente 56 ' (6 503 parole) - 20:12, 31 lug 2021

Altre definizioni con originari; propri; territori; trovano; Specie o essere umano originario del luogo; Sono originarie di Buenos Aires o Rosario; Lo è chi è originaria del Senegal o della Nigeria; Lo è un originario di Berna o Ginevra; La nazione d'origine sentita come propria; Perdere tutti i propri soldi finire sul __; Difficile da comprendere proprio del dio Hermes; La lettera grande dei nomi propri; L'ente territoriale della città; Enti territoriali tra i comuni e le regioni; Organizzazione dei diversi aspetti della gestione di un territorio; Auto della polizia che intervengono sul territorio; Gli eroi la trovano sul campo; Trovano da ridire su tutto; Trovano la morte con le vittime da loro designate; Vi si trovano i fiumi Volga e Lena; Ultime Definizioni