La definizione e la soluzione di: Morti, in un quadro di Fernando Botero del 1965. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : vescovi

Curiosità/Significato su: Morti, in un quadro di Fernando Botero del 1965 Fernando Botero (padre di Fernando Botero Zea, in quei mesi Ministro della Difesa) causa la morte di 29 civili e il ferimento di oltre 200. Un comunicato

