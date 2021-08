La definizione e la soluzione di: Meccanismi che non procedono per via d'un ostacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : inceppati

Curiosità/Significato su: Meccanismi che non procedono per via d un ostacolo Stella - variabile blu luminosa, man mano che procedono lungo il loro percorso post-sequenza principale accumulano al loro centro un grande nucleo di ferro inerte; 169 ' (18 277 parole) - 15:09, 25 lug 2021

