La definizione e la soluzione di: Massa di peso usata dai sub, in mongolfiera, ecc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : zavorra

Curiosità/Significato su: Massa di peso usata dai sub, in mongolfiera, ecc

Altre definizioni con massa; peso; usata; mongolfiera; Può avere l'idromassaggio; Anagramma di massacro che rima con spasmo; L'agitarsi frenetico di una massa di individui; La massa preziosa contenuta nel cranio; Se non è una grande pietra, è un peso sul cuore; Perdere peso; Dà nome al ponte sospeso, simbolo di San Francisco; Un peso massimo del giardino zoologico; Una posata usata assieme al coltello; Fibra plastica usata per caschi e canoe; Polvere blu usata in agricoltura come fungicida; Pianta indocinese delle Lamiacee usata in cosmesi; Un aeromobile come la mongolfiera; Mongolfiera;