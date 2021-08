La definizione e la soluzione di: Luoghi di deposito per materiali e veicoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : rimesse

Curiosità/Significato su: Luoghi di deposito per materiali e veicoli Arma dei trasporti e materiali trasporti e dei materiali dell'Esercito italiano, nota anche con l'acronimo Tramat, è un'Arma dell'Esercito Italiano specializzata nella logistica di aderenza 27 ' (2 027 parole) - 13:07, 15 lug 2021

Altre definizioni con luoghi; deposito; materiali; veicoli; Esposti a forti correnti d'aria come certi luoghi; I nomi propri conferiti ai luoghi; Luoghi in cui si contratta; Lo sono i luoghi sovraffollati; Il deposito di certe acque; Deposito di oggetti fuori uso; Deposito e catalogo di documenti; La merce in deposito; Benesseri materiali; Le rimanenze dei materiali bellici; Accessorio di vari materiali che si porta al polso; Riutilizzati come certi materiali nei rifiuti; Si richiede col pollice ai veicoli di passaggio; Quello frontale è un incidente fra veicoli; Fila di veicoli; Sono applicate sui veicoli di grandezza eccezionale; Ultime Definizioni