La definizione e la soluzione di: Locuzione per punto d'appoggio ubi __ lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : consistam

Curiosità/Significato su: Locuzione per punto d appoggio ubi __ lat l'imperialismo romano: Tanto famoso è questo brano da rendere proverbiale la locuzione: Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. In realtà però Tacito non era

Altre definizioni con locuzione; punto; appoggio; Locuzione per essere... in un gruppo!; Locuzione che indica inefficacia fare un __ acqua; Locuzione che introduce una conclusione tutto __; Locuzione che vuol dire finalmente alla __!; Cocciuta difesa del proprio punto di vista; Quella dell'Everest è il punto più alto della Terra; Seguita spesso da un punto esclamativo; Per un punto __ perse la cappa; Computer d’appoggio collegato a Internet; Il punto di appoggio di una leva; L'appoggio del pappagallo; Un appoggio del ponte; Ultime Definizioni