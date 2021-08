La definizione e la soluzione di: Insetto degli acridoidei pericoloso per le colture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : locusta

Curiosità/Significato su: Insetto degli acridoidei pericoloso per le colture

Altre definizioni con insetto; degli; acridoidei; pericoloso; colture; Rapido insetto insettivoro con 15 paia di zampe; Il più diffuso e fastidioso insetto che punge; Insetto che frinisce; Un insetto come la mosca; Fusto legnoso degli alberi; Quella epatica è una malattia degli alcolisti; La lingua degli ebrei aschenaziti; Lo sono degli oggetti... privi di cromaticità!; Non è pericoloso se segue la Bilancia; E' pericoloso farlo nel vuoto; Il serial più pericoloso; Il più pericoloso vien detto estremo; Ultime Definizioni